Antonio David habla de lo peor de su 2020 y se rompe con las palabras de su hija: "Quiero ser feliz"

Antonio David Flores ha hecho balance de este 2020 y ha recordado algunos de sus peores momentos. De todos ellos, el colaborador considera que su traición al primo de Francisco Rivera ha sido lo que más le ha “fastidiado”: “Lo de Canales es un daño que provoqué a un compañero, las deslealtades fueron un daño que me provocaron a mí y que afecta a mi familia”.

De eso también ha querido hablar el colaborador. De su matrimonio, que asegura que “no llega mal a Nochebuena”: “No hemos pasado buenos momentos, han sido difíciles y duros”, decía el colaborador. “Nos ha pasado factura todo lo que ha pasado aquí (…) Mi matrimonio con Olga no está hundido, pero sé que hubo un antes y un después”, explicaba.

La emotiva sorpresa de Rocío Flores a su padre

Pero no solo ha recordado lo malo. Antonio David Flores también ha recibido una bonita sorpresa por parte de su hija Rocío Flores, que ha mandado un mensaje que le ha arrancado las lágrimas: “Estamos muy orgullosos, te esperamos en casa” y la mención de su hija al padre del colaborador, que falleció hace cinco años, han hecho que se rompa por completo.

“Para mí es el algo que no estaba superado”, decía el colaborador, que perdió a su padre hace cinco años. “Todas las mañanas me levanto pensando en él y me acuesto hablando de él (…) Le pido fuerzas para seguir luchando”, explicaba Antonio David Flores.