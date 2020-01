Antonio David: "Me sorprende que Fidel, que no ha tenido ni oficio ni beneficio, tenga un patrimonio tan importante"

Se ha publicado que Rocío Carrasco y Fidel Albiac podrían tener problemas económicos por supuestas deudas con Hacienda y Antonio David Flores aborda la información. En base a los datos sobre las sociedades que tendría Fidel, se muestra extrañado: “A mí lo que me sorprende es que Fidel, que es una persona que no ha trabajado, no ha tenido ni oficio ni beneficio, tenga un patrimonio tan importante como el que tiene”.