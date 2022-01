Diego Arrabal confirma que Antonio David y Marta Riesco han roto: "A día de hoy no están juntos"

Las noticias relacionadas con el triángulo amoroso formado por Marta Riesco, Antonio David Flores y Olga Moreno no dejan de sorprendernos.

Si hace una semana las revistas del corazón nos sorprendían anunciando que A ntonio David y Marta Riesco habían comenzado una relación, algo que poco más tarde nos confirmaban sus propios protagonistas, este lunes era la periodista Marisa Martín Blázquez la que aseguraba que el ex de Rocío Carrasco y su todavía mujer no tenían intención de separarse.

Pero las informaciones no terminaban aquí. Diego Arrabal, a través de su canal de YouTube, confirmaba este martes que Antonio David Flores y Marta Riesco ya no estarían juntos: "A día de hoy la pareja ha roto, me lo ha dicho una fuente muy fiable en la que confío", anunciaba el periodista.