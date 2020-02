Antonio David cuenta cómo afronta su hija, Rocío Flores, su participación en 'Supervivientes': sabe hacer fuego y montar una tienda de campaña

Antonio David siempre ha intentado proteger a su hija de los medios y, como él mismo ha contado, le ha advertido de lo que es trabajar en televisión: "No es fácil estar aquí cuando eres un personaje conocido porque vienes de una familia conocida. Se te va a cuestionar, se te va a hacer daño y yo intento protegerla".

Según ha contado el colaborador, está preparada psicológicamente porque es "muy fuerte" y va a dar lo "máximo de ella": "Quiere que la gente la conozca cómo es pero no quiere ir condicionada por su padre o su madre". El hecho de que su hija haya tomado la decisión de participar en el reality, no le da miedo porque defiende que tiene la cabeza "muy bien amueblada": "Creo que he cumplido en mi obligación como padre. Yo estoy muy orgulloso de ella y estaré con ella toda la vida. Pero llega un momento en el que tiene que afrontar la vida por uno mismo".