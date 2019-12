El 'zasca' de Antonio David a Kiko Jiménez: "Deja de meterte en la vida de los demás buscando platós y dinero fácil"

Tras unas declaraciones de Kiko Jiménez hablando sobre Antonio David, el colaborador ha respondido pero no sin antes darle algún que otro zasca: "¿Tengo que contestar? Es que como no vocaliza bien no me he enterado de nada de lo que ha dicho". Aún así, no ha perdido la oportunidad y le ha mandado un mensaje a su 'amigo': "Te voy a decir algo amigo: Cómprate una vida o un bosque y te pierdes. Pero búscate a otro perro que te ladre porque no te he dado todo lo que podía darte y no podido dar mas zascas. Hay una diferencia clara entre tú y yo. Deja de meterte en la vida de los demás buscando platós y dinero fácil".