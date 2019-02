Las 'amigas' de Antonio Tejado destapan sus mentiras y deslealtades a Candela Acevedo

Los colaboradores han explicado que lo que Antonio quería decir es que nunca podría estar "con una mujer como Amor" y ella ha reconocido que no interpretó el tema por ese asunto. Aun así, nuestra invitada ha reconocido que en redes sociales le dijeron que no permitiera que la atacase por su “identidad u orientación” y ha acusado a Antonio de ser un “manipulador” y un “mentiroso”: “Me dolió la manera en la que lo contó, cómo me negó y cómo se burló de mí”.