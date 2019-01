El objetivo de Candela en 'GH Dúo' podría ser vengarse de las deslealtades de Antonio Tejado, según María Patiño

Las discusiones de Antonio Tejado y Candela en ‘GH Dúo’ son constantes y sus idas y venidas generan el debate. Sin embargo, según María Patiño, hubo personas que ya advirtieron a Antonio del objetivo de su novia en el concurso: “Le dijeron que entraba con un propósito, la venganza, porque ha sido desleal muchas veces, pero él no se lo quiso creer”.

Sin embargo, parece que él no lo quiso creer. “No sé si Antonio tiene miedo o no a lo que pueda contar Candela y su familia”, ha continuado la periodista, pero ha añadido: “Hace poco me dijeron que el objetivo de Candela es sacar lo peor de Antonio porque ella se ha sentido mangoneada y utilizada”.