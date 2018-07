Habla una trabajadora de la sala de la polémica con Tejado: "Detrás del escenario intentaba tocarme y besarme"

El fin de semana de Antonio Tejado en Barcelona no deja de generar la polémica, sobre todo, tras saberse que se ha reconciliado con su novia. Se dice que ese fin de semana pasó algo en una famosa sala y, aunque él negó haber hecho un espectáculo público ni haberse desnudado, ahora habla una trabajadora del local que además de contarnos lo que pasó dentro, afirma que ha mantenido el contacto con el excolaborador de 'Sálvame': "Me pasó su teléfono y me invitó a su casa".