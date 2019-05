Ylenia rompe su silencio tras la ruptura con Antonio Tejado: “No voy a quedar como una loca, algo habrá pasado”

Antonio Tejado ha confirmado su ruptura con Ylenia. No entra en detalles, solo cuenta que no funcionaban como pareja y que han tenido discusiones. Sin embargo, a Ylenia no le gusta su forma de contar las cosas a medias: “No voy a permitir que para quedar una persona bien yo quede como una loca sin sentido. Algo habrá pasado”.

Antonio Tejado lo reitera, no ha hay nada oculto o raro. Según su versión, la ruptura con Ylenia llega porque no encajan y dice que han tenido las discusiones propias de una pareja. De hecho, ante unas imágenes en las que vemos a Ylenia irse sola de un bar en el que estaba con él (y que eran el momento de la ruptura), Antonio explicaba que no pasó nada extraño.

Y ella ha roto su silencio. No le gusta la forma de hablar de Antonio porque cree que las cosas quedan “raras” y se queja: “Dice no hay pasado nada y se fue por amor al arte, no. No voy a permitir que, para quedar una persona bien, yo quede como una loca sin sentido”. “Yo no he hecho nada y no me sale nada”, ha dejado caer Ylenia, muy ofendida con las palabras de su ya exnovio: “Los motivos no han sido esos y hay motivos”.