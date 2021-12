El doctor Sánchez Martos ha empezado su conexión con 'Sálvame' con mascarilla para lanzar el mensaje de que la más necesaria en este momento es la FFP2, que sirve para no contagiar ni contagiarse. Además, ha explicado que hay que saber en qué momento hay que ponérsela: "En exteriores tendría que ser con matices, donde haya aglomeraciones".

Y, además, cuenta cómo ha cambiado el protocolo : "Se ha establecido que cuando hay un caso positivo, los contactos estrechos si tienen la vacunación completa no tienen que hacer cuarentena en casa, pero si se recomienda que esa persona haga su propia cuarentena con todas las medidas".

Tras el mensaje del doctor, ha entrado en directo Víctor Aparicio, enfermero, para hablar de cómo están las cosas en este momento: "Están desbordadas porque no se ha hecho absolutamente nada. No nos damos cuenta de que cada ola es un bofetón para los sanitarios". Cree que se habla mucho de mascarillas y vacunas, pero no "del personal sanitario" porque se ha dedicado a despedirles y contratarles como si fuera "material desechable".