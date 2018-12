Aurah: “La madre de Suso ha dicho que no quiere que esté con su hijo”

Aurah ha visitado Sálvame en la jornada previa a la gran final de GH VIP 6 para hablar del encontronazo que tuvo con la madre de Suso en el último debate. Según la canaria, Merche ha dicho públicamente que no quiere que ella siga siendo la novia de su hijo: “Está en Twitter y en Instagram. Ha puesto mensajes diciendo que no quiere que esté con su hijo y que espera que no volvamos. Yo espero que sea él quien decida con quién quiere estar o con quién no”.