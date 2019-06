La pullita de Belén Esteben a Anabel Pantoja: “Me dejaste tirada en mi despedida de soltera”

Hay una cosa clara: Belén Esteban quiere a su amiga Anabel Pantoja y viceversa pero la vida no es siempre color de rosa. La Esteban ha lanzado una pequeña pulla contra su amiga Anabel por no haber asistido a su despedida de soltera: “Me dejó tirada y luego la vi en el debate de Supervivientes” .

La colaboradora ha manifestado su descontento puesto que no se lo esperaba: “Creo que no me lo merezco”. Por su parte, la aludida ha dado sus explicaciones: el sábado tenía concierto, el domingo había overbooking en el aeropuerto y no pudo llegar a Madrid hasta las siete de la tarde. Pese al mini enfado, la princesa del pueblo ha decidido perdonar a la Pantojita con un: “Vale gordi, te perdono”.