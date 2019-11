Belén Esteban, contra el presunto suplantador del 'caso Cantora': "Lo que quiere es un reality"

Un chico ha sido acusado de presuntamente suplantar la personalidad de una modelo rusa para seducir a famosos a través de las redes sociales. Él lo niega todo pero, además, se le ha relacionado con un familiar de Belén Esteban, así que la colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido dejar claro que esta persona no forma ya parte de su entorno.

“No tengo nada que ver con este personaje, no forma parte de nuestras vidas ya”, ha dicho Belén Esteban que pedía que no se utilizaran titulares: “Lo que él quiere es un reality, solamente quiero decir que quede muy claro que este señor no pertenece ni a mi vida ni a mi familia”.