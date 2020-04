Momentazo: la entrega de un paquete interrumpe en directo la receta de Belén Esteban del sándwich mixto

Sin embargo, ha sido toda una carrera de obstáculos primero porque se le ha roto el huevo y luego porque ha recibido un paquete en directo. Cogiéndose la falda de volantes con la que antes nos había cantado (y bailado) su particular versión de '¡Viva España!', la colaboradora de 'Sálvame' ha corrido hasta la calle, le ha dado un paquete al repartidor y ha recogido otro.

Ya de vuelta, ha acabado su receta no sin eludir las críticas del presentador, que creía ver un problema en la colaboradora: "Es que no me gusta cocinar", le ha confesado ella.