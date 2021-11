Las palabras de Rappel sobre el conflicto de Isabel Pantoja con sus hijos: "Isa no es parida por ella. Su hijo es su hijo"

"Isa no está parida por ella, es hija pero es hija, pero el hijo que ha parido es su hijo . No es que haya clases de hijos, pero a la hora de los sentimientos para Isabel Pantoja su hijo es su hijo", cree el vidente y añade: "Mi intuición me dice que siempre sopesara un poco más hacia su hijo porque es su hijo , ¿cómo no va a tener predilección?", concluye.

"¿Sabemos si está bien de salud?", pregunta Laura Fa al poder escuchar las imágenes. Kiko Matamoros ha afirmado que le extraña que Isabel Pantoja no haya dicho a sus amigos que no dejen de hablar: "Usted no me va a a decir a mi lo que quiero a mi hija sea biológica o no". Belén Esteban se ha escandalizado con las declaraciones: "Me parece vergonzoso, no me extraña muchas veces que Isa dude de muchas cosas, a mí me da pena".