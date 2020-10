Destrucción de audios, reproches y abandonos de plató: las peleas de Belén Esteban con la dirección de ‘Sálvame’

Belén Esteban se quejó de la pregunta formulada por la dirección sobre su trabajo, pero no es la primera vez que pasa algo similar...

“Me parece vergonzoso”, así de tajante se mostró Belén Esteban tras saber que la dirección proponía a Chelo Gª Cortés que aceptara una pregunta que comprometía a Belén Esteban a nivel laboral.

Se produjo durante el paso de la colaboradora por ‘Quiero dinero’, concurso en el que tiene que aceptar retos para ganar y seguir jugando. Pero lo que le parecía vergonzoso a Belén no era que su compañera aceptara la pregunta, sino que la dirección la propusiera.

“¿Crees que Belén Esteban es poco trabajadora y muy quejica?”, Chelo contestaba que no y decía la verdad pero a Belén no le hacía ni pizca de gracia. Sin embargo, no es la primera vez que pasa, los mosqueos de la colaboradora han sido diversos y hasta se han saldado con salidas de plató.

La última salida de Belén Esteban de plató

Es lo que pasó hace apenas unos días, a mediados de octubre. La tarde empezaba a complicarse para Belén tras una pregunta de Jorge Javier Vázquez sobre su gran conflicto, el día en que el presentador se fue del ‘Deluxe’ dejando a Lydia Lozano a los mandos tras una discusión (al principio política y luego personal) con la colaboradora.

Lo suyo nunca ha vuelto a ser igual, Jorge Javier intentaba quitarle importancia con un toque de humor, pero esto no hacía más que enfadar más a Belén que, al final de la tarde, no lo aguantaba más y se marchaba de plató ¿El motivo? Que el director reía ante las bromas y las pullas del presentador. “El cachondeíto ya… ¡Te lo digo en serio!”, se quejaba antes de salir de plano.

Fallida cumbre de la paz

De hecho, tras el conflicto del presentador y la colaboradora, ‘Sálvame’ improvisó una ‘cumbre de la paz’ que solo consiguió una falsa calma, una especie de tregua que tardaría poco en explotar. Ya entonces, Belén confesaba que en ocasiones se había planteado dejar su puesto.

Destrucción de audios

Pero también hay mosqueos que tienen toques de humor, como el de la maleta. Si algo caracterizó el paso de Belén por ‘GH VIP’ fueron sus ya míticas frases, como por ejemplo: “¡Que te compre el Miguel la maleta!”

Así que ‘Sálvame’ recuperó estos audios y dejaba que inundaran el plató cada dos por tres. Harta, Belén pedía que no se reprodujeran más y, como nadie le hizo caso, ella misma fue a la mesa de sonido para pedirle al técnico que borrara el archivo.

Lo hizo, pero no era irreversible…

Los reproches de Belén Esteban por ‘Gran Hermano VIP’

Belén Esteban no podrá olvidar su paso por ‘GH VIP’, pero tampoco que en su programa no la defendieron como ella esperaba. Sabía que habría críticas, pero no esperaba ni tantas ni de la índole que fueron.

Por eso, de vez en cuando no puede evitar que se le escapen los reproches, a Jorge Javier Vázquez en particular y a la dirección en general, como le pasó en esta ocasión, durante la participación de Mila Ximénez en el mismo reality: “Ojalá todo ese apoyo se me hubiera dado a mí”.