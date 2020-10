El conflicto que ha cambiado la amistad de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban: su enfrentamiento en el ‘Deluxe’

Todo empezó con el regreso de Belén Esteban al 'Deluxe' tras el confinamiento

Su discusión se saldó con la marcha de Jorge Javier Vázquez de plató

“Desde aquello, lo nuestro no es igual”, le decía Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban en ‘Sálvame’ y ella le daba la razón: “Claro que no es igual”. La colaboradora no quería entrar en detalles, pero acabó reprochando al presentador que le dijo cosas muy fuertes que le dolieron mucho: “Fue desmedido, me comí un marrón, dijiste cosas que ni eran verdad ni te importaban”.

Para el presentador, es como si nada hubiera pasado pero para Belén, aunque le ha perdonado, supuso un punto de inflexión… ¿Qué pasó? Todo empezó con una entrevista de la colaboradora en el ‘Deluxe’ que acabó con el abandono de Jorge Javier Vázquez del plató.

Sucedió durante la entrevista con la que Belén Esteban regresaba al programa tras el confinamiento. Al final, la colaboradora hacía un alegato criticando la gestión política del coronavirus, el presentador no compartía sus opiniones, Belén hacía una alusión personal a cómo lo había vivido Jorge Javier Vázquez y el presentador estallaba.

Belén le decía que él “no lo vive” como otras personas y él respondía: “Estoy hasta el mismísimo de que me digan que ‘tú no lo vives’, no te lo voy a consentir, no vayas con ese rollo barato”. La discusión iba in crescendo, el presentador acababa por abandonar el plató y Lydia Lozano tenía que ponerse a los mandos.

La fallida cumbre de la paz

Así que ‘Sálvame’, para facilitar el reencuentro de la colaboradora y el presentador, propuso una ‘cumbre de la paz’. El objetivo no era ni conseguir una tregua ni un armisticio, buscaban la paz… pero solo consiguieron una tensa calma.

Belén no se mostraba arrepentida y sí confesaba que se había sentido “humillada”, mientras Jorge Javier Vázquez le decía que su compañera “ya no es pueblo”, lo que molestaba profundamente a la aludida: “El pueblo no vive en un chalet con piscina ni alterna con Rosalía”.

La colaboradora estuvo a punto de marcharse de plató en más de una ocasión. “He llorado mucho”, le decía a Jorge, pero no estaba preparada para entrar en debates con él: “Trabajaré contigo sin ningún problema, yo sí que lo he pasado mal, a lo mejor porque soy muy dramática, pero he llorado mucho”.

Así que firmaron la paz, pero entre risas del presentador y lágrimas de Belén.

El perdón de Jorge Javier Vázquez