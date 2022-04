Belén Esteban, del fallecimiento del hijo de Georgina y Cristiano: “Tengo muy buena relación con ella, no se lo esperaban”

“Yo con Georgina tengo buena relación, yo lo único que sé es que tanto ella como Cristiano, como toda su familia, no se lo esperaban. Desde aquí les mando un beso muy fuerte, sé que tenían muchísima ilusión por los dos bebés que venían y le ha pillado de una manera que no se lo esperaban para nada”, aseguraba Belén Esteban en plató.

“El parto estaba programado con normalidad, no era ni antes no después, el médico había decidió ese día”, explicaba la colaboradora. “Georgina conmigo siempre ha sido encantadora y desde aquí les mando un beso tanto a los familiares como a ellos. Sé que están muy afectados”, continuaba contando Belén.

“Fue muy dramático. Tuve un embarazo saludable, pero llegó un día en el que me levanté y dejé de notarle. Me preocupé porque no era habitual, el día antes me había visto mi ginecólogo y estaba todo bien. Fui al hospital y me cambió la vida. En el monitor solo encontraban mi latido”.