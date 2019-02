Belén Esteban y lo que Jesulín pudo decir de su separación: “¡Esto está prescrito!”

Según Diego Arrabal, Jesulín de Ubrique habló en una entrevista de un episodio que sucedió 10 días antes de su separación de Belén Esteban. Al parecer el testimonio está grabado, pero el torero le habría pedido al periodista que no se publicara y la colaboradora de 'Sálvame' responde atónita: "Hace 18 años que me separé ¿Ahora esto otra vez?"

La noticia de la presunta crisis de Ubrique y Campanario despierta viejas polémicas, en este caso, en loq ue se refiere a la separación del torero y Belén Esteban. Diego Arrabal ha afirmado que el torero le concedió la primera entrevista que dio tras separarse de la colaboradora de 'Sálvame' y afirma que pasó algo diez días antes de que Belén se marchara. Sin embargo, explica que el torero le pidió que esto no viera la luz y, además, añade que la colaboradora ha estado enamorada de su ex hasta hace poco y ahora, las miradas se dirigen hacia Belén.

“Sabré yo cuándo me desenamoré de Jesulín”, ha respondido Belén desde el plató de ‘Sálvame’, quejándose: “Me parece una falta de respeto al que va a ser mi marido, de ese sí estoy enamorada hasta las trancas”.

A Belén le resulta curioso que salte la noticia de la presunta separación de campanario y se vuelva a hablar de la suya: “Hace 18 años que me separé ¿Ahora esto otra vez? ¡Esto está prescrito! Si tiene una grabación, a mí no me graban”.