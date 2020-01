La pullita de Belén Esteban a la influencer María Pombo: "Que no se ponga la medallita de que no vendió su boda porque sí lo hiciste, cariño"

Por esto motivo y hablando de influencers, Belén Esteban ha lanzado una pullita a María Pombo, otra influencer muy conocida: “Yo me río mucho con muchas de ellas, pero que cuenten la verdad. Porque yo cuando vendí la exclusiva de mi boda, la señorita María Pombo también la vendió y lo negó. Yo puedo asegurar que la vendió y no pasa nada, cada uno es libre pero que no se ponga la medallita de que no la ha vendido porque sí lo hiciste, cariño. Un besito María”.