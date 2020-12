Belén Esteban, sobre si Rafael Amargo paga o no sus deudas: "A mí una vez me pidió dinero y me lo devolvió"

Tras escuchar a su compañera, Belén Esteban ha querido dar su opinión sobre si Rafael Amargo paga o no paga sus deudas: "A mí una vez me pidió dinero, yo se lo di y él me lo devolvió", ha relatado. No ha querido dar la suma que le prestó pero ha confesado que ella no tuvo ningún problema con él. Es cierto que hace mucho que no le ve y no sabe cómo esta, "pero tengo que ser justa con él porque él me devolvió dinero", ha añadido.