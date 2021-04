Belén Esteban ha respondido a las acusaciones de Ángela Portero, que dejaba caer en ‘Ya es mediodía’ que no ha pagado lo que le debe de las costas del juicio que ha perdido. Sin embargo, la colaboradora de ‘Sálvame’ le ha respondido dándole un consejo: “Ten más comunicación con tu abogado”.

Las pruebas de Belén Esteban

Se lo tiene que decir el abogado de la periodista y el abogado de Belén se lo pidió el mismo 9 de abril en un correo electrónico que aún no ha recibido respuesta. Y, para demostrarlo, Belén Esteban ha mostrado el email: “Habla con tu abogado ¡Hasta luego Mari Carmen! ¡Qué a gusto me he quedado!”.