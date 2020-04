Los colaboradores se mojan en la 'Belenvisión' y la aludida se mosquea: "Tengo soberbia cuando llevo razón"

Soberbia y egocéntrica, los adjetivos más repetidos por los colaboradores de 'Sálvame'

Tras la 'Tereluvisión', ha llegado la 'Belenvisión'. Los colaboradores anotaron en una pizarra si cmopartían los adjetivos que Frigenti adjudicó a Terelu en el pasado, en concreto: elitista, egocéntrica, sobertia, pelota, clasista y un "callo" como profesional. Y, tras Terelu, le ha tocado a Belén saber qué piensan de ella sus compañeros de plató.

Frigenti rompe el hielo

Ha sido el primero ya que provocó la polémica. Frigenti es amigo de Belén Esteban, pero no por ello ha negado que tenga ciertos rasgos soberbios. “Para nada” la ve elitista ni clasista, aunque también la ve un poco egocéntrica.

Antonio Montero clasista

El siguiente en mojarse ha sido Antonio Montero, cuyo concepto de clasismo ha revolucionado el plató. Para él, Belén es clasista aunque no elitista y es que cree que desde su posición de “mujer del pueblo” a veces “desprecia” otras actitudes “que no es del pueblo porque es pijo o antiguo, a mí me pone a parir”.

demás, cree que tiene “muy mala leche” con su forma de hablar como cuando se refiere a Alessandro Lequio: “Dice ‘¿Qué me va a decir a mí el conde?” Pero hay más porque la considera pelota y egocéntrica porque se cree “el centro del universo”. Eso sí, no tiene nada que decir a nivel personal.

María Patiño alza la voz a favor de Belén

Pero María Patiño ha alzado la voz a favor de Belén: “Me gusta la gente que no olvida de dónde viene, por tanto, Belén no es ni elitista ni clasista”. Eso sí, reconoce que tiene ciertos “ramalazos” de soberbia.

Además, cree que es la “menos pelota” de todos sus compañeros. A quien sí ve un poco pelota es a Lydia Lozano y la aludida no ha tardado en reaccionar…

Le gusta "codearse con la élite" según Rafa Mora

Para Rafa Mora, su compañera es “elitista” en el sentido de que le gusta ser amiga de gente conocida, como de Rosalía o de jugadores de fútbol: “Le gusta relacionarse con la élite, pero no es clasista”. Eso sí, la ve soberbia, egocéntrica y con bastante mala leche: “Cuando se enfada, se enfada”.

La opinión de Lydia Lozano

Para Lydia Lozano, Belén no es ni clasista ni elitista. Como otros muchos de sus compañeros la ve “un poco soberbia” con ciertas actitudes que ha mostrado con ella. Eso sí, no la ve para nada pelota, es más, cree que se enfrenta a los de arriba. Eso sí, “tiene mala leche” aunque como profesional es “muy buena”.

"He descubierto a una gran persona"

Jesús Manuel Ruiz ha sido rápido y claro: no le parece ni elitista ni clasista, pero coincide en llamarla egocéntrica y en destacar su “mala leche”, aunque no la considera pelota. “La primera etapa con ella no fue fácil, luego he descubierto a una persona de verdad”, le decía a Jorge Javier Vázquez.

"El centro de atención" para Laura Fa

Laura Fa se desmarca de sus compañeros, comparte el sentir general y, además, niega que su compañera sea soberbia: “Es vehemente cuando piensa que tiene la razón absoluta”. Y tampoco la ve egocéntrica, lo que parecía es que es siempre el centro de atención y ella está cómoda en esa situación.

"Es totalmente clasista"

Para Matamoros, Belén es “totalmente clasista” pero no elitista. Eso sí ha remarcado bien tanto los puntos de soberbia como de egocéntrica donde en lugar de un check, ha puesto tres.

Un punto de soberbia y egocentrismo

Desde casa, Mila Ximénez también ha votado. Le parece que Belén es de un “elitismo moderado” y que a veces es clasista porque le gusta “presumir” de estar con gente de un nivel alto, pero esto no le parece malo.

Además, también ve que tiene un punto de soberbia y de egocentrismo como todos los demás porque cree que son necesarios para trabajar en televisión. Además, ha destacado lo buena profesional que es.

La reacción de la aludida

Y, por fin, hemos escuchado la opinión de Belén Esteban. La colaboradora de ‘Sálvame’ conectaba desde su cocina para hacer su receta del día y se le veía evidentemente molesta: “Respeto lo que cada uno piense, pero cuando vaya no me preguntéis por gente que conozco, si decís que me codeo con gente superior, me parece…”