Bertín Osborne, sobre su supuesta relación con Chabeli Navarro: "Somos dos personas libres que se han visto tres veces"

En un principio, Bertín Osborne negaba que hubiese tenido nada con Chabeli Navarro . Sin embargo, Carmen Borrego ha desvelado en 'Sálvame' el contenido de uno de los mensajes que le envió el cantante. "No voy a leerlo todo porque se va a enfadar, voy a leer una frase solo", ha advertido la colaboradora. "Dos personas libres que se han visto tres veces",

El programa ha hablado también con una de las grandes amigas de Chabeli, Amor Romeira, que ha hablado alto y claro sobre todo lo que se está diciendo. " En mayo estoy en mi casa , en Madrid con Chabeli, y no paran de tener contacto 24/7. Yo se lo dije, que en cualquier momento le hacían una guardia. Y no tienen que ir a pr ella, tienen que ir a por él", asegura la canaria.

"El que tiene que dar explicaciones es él, no puede haber un prejuicio de ella de interesada, de que busca tele, de que busca fama, cuando quien ha invitado, quien ha tonteado, quien ha enamorado y quien ha estado con Chabeli es él. Yo lo tenía como un caballero y un tío guay, enrollado. Cuando ella me hablaba y me ponía sus audios estaba muy bonita la relación", deja claro Romeira.