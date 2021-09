Camila Naranjo cumple la última voluntad de Humberto Janeiro: "El malo siempre ha sido él y no es así"

Camila Naranjo está dispuesta a contar lo que nunca ha dicho sobre Humberto Janeiro. Es más, ella misma asegura que el padre de Jesulín de Ubrique le animó a hablar cuando él ya no estuviera. Por eso, quiere cumplir con esta última voluntad y dejar algo claro: "Él quería que la gente no le tuviera como el malo de la película".

No se sentía querido por Jesús

“El malo siempre ha sido él y no es así tampoco”, nos decía Camila Naranjo y es que, asegura, Humberto quería a todos sus hijos por igual pero no siempre se veía correspondido: “No se sentía querido por Jesús, siempre tenía que ir detrás de él”.

Según Camila, el diestro no fue a ver a su padre “en ocho años” y añadía: “Humberto ha llorado mucho”. Es más, aseguraba que se sentía “un estorbo” para todos sus hijos.

Camila estaba con Humberto cuando falleció y, a pesar del paso del tiempo, confiesa que le recuerda muchas veces cada día. No podía evitar las lágrimas hablando de él: "Me dijo que me quería mucho, ha sido el amor de mi vida".