Canales Rivera volvía a ‘Sálvame’ después de tres semanas ausente por no querer disfrazarse de Spiderman . “Fue una decisión suya, la decisión de no cumplir una promesa que al parecer le hizo a un director del programa”, explicaba Kiko Hernández antes de que Canales diese su versión de los hechos.

“Yo no me comprometí, él me lo dijo, que me tenía que disfrazar y yo me fue. Pero ni lo hablamos y mucho menos me comprometí”, aseguraba el colaborador mientras justificaba su decisión.