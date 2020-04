Carlota Corredera critica los ataques de Yiya a Rocío Flores en ‘Supervivientes’: “Extirpemos estas cosas”

“Decir ‘veo que comes bien’ es un eufemismo para no llamarte gordo”, le ha dicho Carlota Corredera a la hermana de Yiya, Carmen, en directo en ‘Sálvame’. La invitada defendía que su hermana no ha llamado “morsa” a Rocío Flores, con quien concursa en ‘Supervivientes’, sino que ha dicho que emite “sonidos” como los de este animal pero, con este comentario, la presentadora le ha recordado que no es la primera vez que ocurre.