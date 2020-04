Antonio David Flores se rompe tranquilizando a su hija Rocío: "No puedo verte así porque me haces sufrir"

La conversación con AD

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado qué es lo que más le ha dolido de la mujer de Ortega Cano y Rocío ha reconocido que su falta de apoyo en las discusiones con Yiya: “Esperaba que fuera mi apoyo y me he llevado una decepción enorme. Pero si esa es la actitud que quiere tomar allá ella, pero no tiendo cómo puede estar al lado de una persona que me está llamando de todo y no sea capaz de decirle ni mu. Encima le dice delante mía que le aprecia”, ha criticado.