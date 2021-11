“Yo solo tengo una cosa. Aquí en Telecinco me han girado la cara solo dos personas ”, comentaba la presentadora sin ocultar su nerviosismo. “Cuando estaba en el ‘Tomate’, por los pasillos o en maquillaje, de girarme la cara y no saludarme”, continuaba.

“Voy a decir una de las personas, la otra no me atrevo”, decía Alcayde que terminaba confesando los dos nombres de las famosas que la ‘despreciaron’ en la época en la que presentaba ‘Aquí hay tomate’. “Una de ellas fue Terelu. Me giro la cara en maquillaje cuando yo entré saludando a todo el mundo y de muy buen rollo”, confesaba Carmen Alcayde.