Carmen Borrego vuelve al ‘Deluxe’ y presenta María Patiño, que le llamó “estafadora emocional”: “Recuerdo cada palabra mía”

No solo se va a enfrentar a todo lo que se ha dicho… También viene a dar una noticia

Carmen Borrego se fue de ‘Sálvame’ tras intensas polémicas y, desde entonces, ha protagonizado un tira y afloja, una guerra con los colaboradores del programa desde el plató de ‘¡Viva la vida!’ Un año después, vuelve, se sienta en el 'Deluxe' y viene a darnos una noticia… y a responder a todo lo que ha pasado desde entonces.

Carmen asegura que se fue cuando no estaba bien pero ahora se ha dado cuenta de que no se puede estar “permanentemente amargada”. Eso sí, reconoce sus equivocaciones pero deja caer que no solo se equivoca ella.

Es más, recuerda que María Patiño la llamó estafadora emocional y la acusa de rozar con estas palabras “la difamación”: “Yo no me siento ni estafadora ni estafadora emocional”. De Mila nos dice que no tiene nada en su contra pero que tampoco le quiere porque “no hemos sido amigas”.