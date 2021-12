En ese sentido, Carmen ha anunciado una buena noticia: " Te garantizo que no van a volar los langostinos . No van a volar igual que en ninguna Nochebuena. Puedes tener un problema con una hermana o con una sobrina y no por eso las dejas de querer. Yo adoro a mi hermana. Para mí el problema es pasado", le contó a Carlota Corredera.

No obstante, sí que señaló a Kiko Matamoros como partícipe del distanciamiento en el clan Campos. "Yo en los pasillos he vivido cosas muy duras. En la época de 'Viva la vida', he visto cómo ciertas personas, entre ellos Kiko Matamoros, le ha dicho '¡A por tu tía!'. Es utilizar a una niña de 21 años y me parece muy mal", reveló.