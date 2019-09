Carolina Sobe, sobre Miriam Sánchez: "En la entrevista contó la verdad y se calló muchas cosas"

"Como amiga suya, la preocupación era evidente", cuenta Sobe, mientras nos afirma que la actriz "no era consciente de cómo estaba". Una de las facetas más preocupantes de su vida personal fue su relación con Vivanco. "Ella me decía que admiraba mi cuerpo, siempre supe que no lo tenía porque no comía lo suficiente", ha asegurado. "Todos los que la queremos supimos que había que actuar, me llamaba horas para desahogarse", mientras afirma que salir de dónde estaba "le ha costado mucho".