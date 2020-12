Chelo Gª Cortés se derrumba hablando de la muerte de su hermana: “Era un ser maravilloso, valiente y fuerte”

Y esto emocionaba a Chelo, que ha vivido unas semanas difíciles debido a una cuestión familiar que no conocíamos: “Murió alguien muy importante para mí, no éramos hijas de los mismos padres, pero era mi hermana”.

Se llamaba María Jesús, pero ella la llamaba Susi, la define como un “ser maravilloso, valiente y fuerte”. Además, agradece haber podido despedirse: “La visita de mi hermana me demostró que la vida es otra cosa, lo material en esta vida no sirve para nada, hoy puedes tener dinero y mañana no, pero lo importante es tener a gente a tu lado que te quiera”.