Un debate sobre la tensa y polémica situación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja hizo que Belén Esteban estallara al grito de “hoy se va a liar” y la protagonista no iba a ser ella, sino Chelo García Cortés: “Te voy a hacer un pregunta y quiero que me digas la verdad, porque yo me he enterado de una cosa… ¿Tú me puedes explicar a mí por qué le mandas un WhatsApp a Isabel para que llame a tu pareja con lo que pasó?”.

El lío estaba asegurado, y Belén continuó: “Ten un poquito de dignidad, porque a mí me ha dolido por ti. Lo que no veo bien es que tú le digas que llame a Marta, no ves que ella pasa”. Chelo, tras escuchar estas palabras, estalló como nunca y contestó a Belén: “Mi pareja se ha pasado horas las llorando con Isabel, se han consolado las dos”, y explicaba el motivo de su gran enfado:

“Es una de las personas que mejor se ha portado con Isabel, e Isabel con ella. ¿Tú sabes el dolor que le ha producido a Marta, después de siete años hablando las dos, que no hablaba conmigo y hablaba con ella, que no se digne a decirle lo siento (por la pérdida de su madre). Ya está bien, estoy hasta las narices de la falta de humanidad”.