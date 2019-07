Los colaboradores de 'Sálvame' se mojan a favor y en contra del concurso de Chelo en 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez ha pedido a los colaboradores de 'Sálvame' que se 'mojen' y digan si piensan que su compañera Chelo García Cortés ha sido una buena superviviente o no. Algunos destacan que ha sido muy positiva, que ha participado y que ha aguantado, a lo que Gustavo González ha añadido: "Yo creo que ha superado las expectativas que nos habíamos creado con Chelo porque todos pensábamos y me incluyo, que iba a ser un mueble y no lo ha sido". Por su parte, los compañeros que creen que no ha sido una buena concursante como Kiko Herández afirman: "Chelo ha hecho una mierda de concurso, es la lava bragas de Isabel Pantoja".