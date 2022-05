Chelo García Cortés, devastada por la muerte de su amigo Jesús Mariñas: "Me estoy quedando sola"

El emotivo mensaje de Chelo García Cortés a Jesús Mariñas antes de fallecer

Chelo García Cortés, "muy mal" con la muerte de su gran amigo

Jorge Javier cuenta las anécdotas que le unen con el periodista

La muerte de Jesús Mariñas tras no vencer un cáncer de vejiga, ha dejado al mundo de corazón devastada, y sobre todo a sus amigos. María Teresa Campos ha querido estar en directo en Sálvame para dar el último adiós al que fuera su colaborador durante muchos años y también Chelo García Cortés, con la que compartía una gran amistad.

Chelo García Cortés entra en directo en 'Sálvame' para contar cómo se encuentra con la muerte de Jesús Mariñas

"La última vez que vi a Jesús fue el sábado 23 de abril y esta mañana cuando me llamaron para comunicarme la noticia es algo que no quería y no esperaba", ha explicado la colaboradora al entrar en directo en el programa. "Estoy rota, pero no puedo llorar", explica y es que les une una amistad de muchos años: "Le conocí en el año 74 cuando llegué a Barcelona y para mi siempre ha sido un amigo por encima de todo".

"Me estoy quedando sola", asegura la colaboradora

Chelo se ha mostrado muy mal con la marcha de su amigo: "Para mí la muerte de Mariñas es la primera vez que me siento que me estoy quedando sola". "Nos tienes a nosotros", le apunta Jorge Javier y la respuesta de la colaboradora ha arrancado las risas del presentador y de los presentes en plató. El presentador le ha dicho que "no le gusta que diga que está sola", ella se ha explicado ante esto y él ha reaccionado: "Te queremos aquí años y años".

Las anécdotas de Jorge Javier con el periodista