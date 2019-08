El reencuentro de Chelo Gª Cortés y Gema López: frialdad, decepciones y algunas lágrimas

El silencio se apoderaba del plató y Gema se levantaba para besar a su amiga, aunque la incomodidad era latente. Pasada una pausa publicitaria, Chelo tomaba la palabra y se emocionaba: “Quiero pedirte perdón, espero que esto no vuelva a ocurrir por mi parte (…) Quiero demostrar a la gente que vengo distinta y que mis dos meses y medio fuera me han servido para pensar, reflexionar sobre mí misma y mis actitudes personales con vosotras”.

Sin embargo, a Gema no le convencía, sobre todo porque Chelo se declaró dolida y dijo aún en Honduras pero ya expulsada de ‘Supervivientes’ que ella y María Patiño eran las personas a las que menos había echado de menos. Y no es la primera vez que pasa, Gema se ha llevado tres grandes decepciones con su amiga: “Cuando te has defraudado tres veces lo que te queda es el vacío, es que Chelo es así y la tengo que aceptar”.