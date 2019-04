De su conversación con Isabel Pantoja a su entrenamiento: El último 'Sálvame' de Chelo Gª Cortés antes de 'SV'

Sin embargo, ya se ha producido un primer contacto. Según nos ha contado Chelo en su último ‘Sálvame’ antes de poner rumbo a Honduras, ya han hablado. En concreto, han intercambiado unos mensajes: “Nos hemos deseado suerte”. Nadie entendía que no hayan hablado telefónicamente pero Chelo ha aclarado que los mensajes no eran distantes sino “de dos personas que se aprecian”.

¿A quién habrá vetado Isabel Pantoja?

Pero ¿con quién no querría encontrarse Isabel en la isla? No sabemos si habrá vetado a alguien pero Anabel Pantoja nos ha contado con quién no compartiría espacio: no conviviría con su exapareja, Julián Muñoz, y tampoco con la exmujer de él, Mayte Zaldívar; tampoco compartiría playa con la exniñera de sus hijos, Dulce, ni con otros trabajadores de su finca, como Fosky y Pepi Valladares. Y, por último parece que tampoco le haría mucha gracia concursar del lado de sus amigas, Las Mellis.