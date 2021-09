Belén Esteban defendió a Chelo García Cortés cuando Laura Fa la atacó e incluso llamó a su compañera en privado para regañarla y decirle que se había equivocado. Pero al escuchar a Chelo, la de Paracuellos no ha podido evitar intervenir: “Yo he visto que aquí se te ha llamado de todo y no has tenido narices de decir a ninguno lo que le estás diciendo a Laura Fa. Te pasa a ti y a Lydia Lozano”. Y luego llamó a las dos colaboradoras “ cobardes ”: “Decidlo también cuando Kiko Hernández os ha puesto como os ha puesto”.

Chelo le explicó que hay situaciones en las que prefiere no intervenir, pero que las palabras de Laura Fa le han afectado más: “Yo no ceno con personas que me han dicho cosas peores”, dijo, para explicar su falta de reacción ante ciertos comentarios de compañeros. Y añadió: “Cobarde es sentarse en un plató a hablar de tus compañeros, aconsejar cómo tienes que vivir. Yo de cobarde no tengo nada, me duele que me lo digas”.