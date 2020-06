Los colaboradores se mojan y cuentan a qué presentadores han criticado: “Te he vestido de limpio”

“Te he vestido de limpio”, “te he puesto pingando” o “me hiciste llorar”, son algunas de las críticas que los colaboradores han dirigido contra los presentadores de ‘Sálvame’

Cheo Gª Cortés ya confesó en su día que Kiko Hernández era quien mejor repartía los turnos y esto ya le costó algún conflicto en el pasado: “A Jorge no le he criticado nunca, pero pienso en por qué se mete tanto conmigo”.

Por su parte, Víctor Sandoval ha recordado el conflicto que tuvo con Paz Padilla en el que la puso “pingando” pero lo hablaron y ya está arreglado: “Lo digo todo en directo, mi problema es que no me callo”.

María Patiño también lo dice todo en directo, pero reconoce que si no está de acuerdo con ellos y no se atreve a decirlo en emisión va “relatando” por detrás: “No entiendo por qué no me dejan expresarme o por qué no puedo hablar más”.