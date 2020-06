El apodo que le pusieron a Lydia Lozano cuando pidió cobrar lo mismo que otro compañero: "Envidia Lozano"

“Me gustaría cobrar el que más”, dijo Montero. Sus compañeros reaccionaron a esta declaración, muy indignados. “Él se considera el mejor paparazzi, el mejor periodista, el mejor colaborador,…” comentó Lydia. Rafa Mora añadió que, fuera de cámara, Montero había reconocido que no se siente valorado.

El colaborador tiró de diplomacia y dijo que las personas que cobran más que él es porque se lo merecen. Además, dijo lo que piensa sobre Lydia Lozano: “Creo que es rica, estoy convencido”. Esta afirmación indignó mucho a la colaboradora, que cree que él no es nadie para decir esas cosas: “¡Yo no tengo el casoplón que tiene el señor Montero! ¡No he ganado lo que gana Montero! ¡No tienes ni idea!”