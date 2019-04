Los colaboradores de 'Sálvame', enfadados, responden a Carmen Borrego: “Tiene un problema con ella misma"

La entrevista de Carmen Borrego en 'Sábado Deluxe' ha generado una gran polémica. La colaboradora aseguró no sentirse querida y cuidada por sus compañeros, a los que reprochó no haberle enviado ni un mensaje tras su operación estética. Terelu sacaba la cara por su hermana, pero los argumentos de Mila Ximénez y Gema López, acusando a su hermana de no reconocer que tiene un problema con ella misma y de estar jugando con "lo que interesa", le pusieron muy complicada la defensa...