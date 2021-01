El de María Teresa Campos a Isabel Gemio y otras respuestas cortantes que vivimos en televisión

La entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos sigue dando de qué hablar. Las presentadoras mantuvieron una larga conversación en 'Charlas con alma' en la que finalmente se podía notar la tensión en el ambiente cuando María Teresa no quería seguir hablando de un tema e Isabel Gemio insistía.

"Estoy cansada. No vengo a hacer una terapia vengo a hacer una entrevista ", le llegó a decir María Teresa a Gemio pidiendo que acabase con sus preguntas. Pero la cosa no ha terminado ahí, ya que Jorge Javier nos daba la pista sobre lo mal que le habría sentado a la Campos la actitud de su compañera de profesión.

Pero la contestación de María Teresa a Isabel Gemio no ha sido la única respuesta tensa que hemos visto. En televisión hemos sido testigos de otras respuestas cortantes en entrevistas. A continuación repasamos algunos de los momentos que hemos vivido en los platós:

María Teresa Campos y su amago de abandono en 'Sábado Deluxe'

Precisamente María Teresa Campos fue la protagonista de una las entrevistas con más pullas cuando el pasado octubre acudió a 'Sábado Deluxe'. Desde el comienzo, Jorge Javier Vázquez se topó con un muro complicado de sortear. Tal fue así, que María Teresa amagó con abandonar el plató ante las preguntas del presentador. "¡Que me voy, no he venido a hablar de esto!", decía mientras se levantaba y parecía irse.