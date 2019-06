El novio de Dakota niega la deslealtad: “La tía me hablaba, un día me pilló mal y le seguí el rollo pero no llegó a nada”

Rubén está enfadado y “flipando” con la polémica. Una chica afirma que quiso llevarla a un hotel y que le tiró “la caña” pero él lo niega todo. El novio de Dakota nos cuenta que la chica empezó a hablarle a través de las redes, él “pasaba” de todo pero un día le que le pilló bajo le contestó… Eso sí, aclara que no hubo deslealtad. Lo que no sabe Rubén es que hay más testimonios y que la madre de Dakota cuenta que su relación es "tóxica" y desea que esto le sirva a su hija par a “abrir los ojos”.

“Me habló una chavala pero no llegó a nada, yo flipo”, se ha quejado Rubén. Según la versión del novio de Dakota, una chica se puso en contacto con él, pero no le hacía caso hasta que llegó el día en que le pilló mal: “A lo mejor le seguí un poco el rollo, pero me di cuenta de lo que estaba haciendo y no volví a hablar con ella”.