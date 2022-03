“Sí, totalmente. Me duele ver esa imagen, pero te tengo que decir que me levanté dos veces para buscar una papelera y no había ninguna y en el bolso no me cabía la basura… pero no había ni una sola papelera. Yo soy responsable de eso, pero a los responsables de la organización: por favor, poned papeleras”, aseguraba Borrego admitiendo el primer ‘delito’ descubierto por ‘Sálvame’.