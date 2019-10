El Cejas arremete contra el Maestro Joao en su entrevista con Carlota Corredera: "Se arrima al sol que más calienta"

El influencer ha reconocido que no lleva nada bien estar en la palestra junto con su amiga Alba Carrillo: "Desde que hemos llegado no hemos parado de ser nosotros mismos, que es la esencia de 'Gran Hermano' y de dar juego de todas las maneras, hemos tenido momentos de risas, de llantos, de hacer reír, de hacer llorar, no nos hemos parado de mojar y posicionar", cuenta.