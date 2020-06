Luifa Galesio, el ex de Ivana, quiere recuperar a la argentina: "Yo aún la amo y Hugo la está manipulando"

Luifa ha emocionado a Carlota Corredera explicándole que, aunque para Ivana son solo amigos, él no ha perdido la esperanza de que la superviviente abra los ojos y se de cuenta de que, en su opinión, Hugo Sierra no está enamorado de ella y la está manipulando .

El argentino vivió tres años al lado de Ivana y hasta tal punto llegó su amor que no dudó en tatuarse sus ojos y una foto de ellos en el brazo: "Cuando la gente me pregunta si me voy a borrar el tatuaje les digo que no porque ella ha sido algo muy importante de mi vida".