Fani Carbajo se derrumba tras caer en la trampa: tenemos la foto de su vestido de novia

Lo que no esperaba Fani es que hubiera más fotos y que fuera una trampa. Kiko le ha mostrado otra imagen, le ha preguntado si le suena, ella ha asentido y él ha respondido: “Nos has aclarado la duda, este es el bueno. Has caído en una trampa, hija. Teníamos tres opciones, la primera nos ha dicho que no pero luego ella misma nos ha llevado hasta el vestido”.