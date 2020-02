La hermana de Fani se rompe hablando de su madre: "Me molesta que haga creer que estuvo al lado de mi madre"

Cuenta que la investigación sigue abierta, se ha desestimado que su muerte fue accidental y aún están pendientes de que se resuelva. Sin embargo, su tía se ha quejado de que no tiene información y Rebeca explica que si ella al tiene es porque la policía le informa a ella porque fue quien denunció, pero no tiene problema en compartir esta información. Eso sí, en privado, porque no favorece a la investigación que sea público.

Rebeca cuenta que Fani no estuvo al lado de su madre, pero no se lo reprocha, entiende que cada persona actúa de una manera, lo que le molesta es la mentira: “No hagas creer a la gente que estabas al lado y no lo estabas, eso es lo que me duele”.