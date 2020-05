Fani se sincera: pide perdón a Christofer, se arrepiente de haber hecho daño a su padre y confiesa que se siente culpable

En el primer escalón Fani tenía que pedir perdón y no ha dudado, se lo ha pedido a su pareja, Christofer. Durante el paso de ambos por ‘La isla de las tentaciones’, Fani comenzó una relación con otro de los concursantes y dejó a Christofer, que sufrió mucho por la situación: “No me cansaré de pedírselo, lo ha pasado muy mal por mi culpa, me ha sabido perdonar y me demuestra que me ama”. Christofer ya lo ha superado, pero no puede evitar el sentimiento de culpa por el daño que le ha hecho tanto a él como a su familia.